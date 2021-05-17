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Sharp представила первый в мире смартфон Auqos R6 с самой крупной камерой

17.05.2021 23:23

Компания Sharp официально презентовала свой новый аппарат, который отличается наличием самой крупной камеры среди смартфонов. Sharp представила первый в мире смартфон Auqos R6 с самой крупной камерой
На задней панели устройства топового уровня расположилась камера всего с одним модулем, отвечающим за фото и видео. Модель имеет оптический формат 1 дюйм, и он станет лучшим в плане захвата света и не только.

Разрешение датчика составляет 20,2 Мп, и с ним еще будет работать 3D ToF. Что касается других характеристик, то Aquos R6 не сильно отличается от других флагманов.

Так, в нем установлен процессор Snapdragon 888, который дополнят 12 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Диагональ экрана составляет 6,6 дюйма и выполнен он по технологии OLED, но при этом максимальная частота обновления дисплея составляет 240 Гц.

Sharp представила первый в мире смартфон Auqos R6 с самой крупной камерой

Сканер отпечатков пальцев в новом Auqos R6 расположили под экраном, и он способен распознавать два отпечатка одновременно.

Что касается фронтальной камеры, то она получила разрешение 12,6 Мп.

Среди других характеристик стоит отметить защиту по стандарту IP68, аккумулятор на 5 000 мАч и операционную систему Android 11. Информации о стоимости новинки пока нет, а продажи ее стартуют во второй половине июня.

Sharp представила первый в мире смартфон Auqos R6 с самой крупной камерой

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