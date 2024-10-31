Sharp представила камерофон Aquos R9 Pro с Snapdragon 8s Gen 3 за 1235 долларов

Компания Sharp анонсировала новую модель Aquos R9 Pro, которая станет доступной в Японии в декабре, а затем появится в Тайване, Индонезии и Сингапуре. Эта версия пришла на смену стандартной Aquos R9, представленному в мае.

Aquos R9 Pro оснащен тремя 50-мегапиксельными камерами с системой Vario-Summicron, разработанной при участии Leica. Главное обновление — 65-мм телеобъектив с f/2.6, который обеспечивает 2,8-кратное оптическое увеличение и 20-кратный цифровой зум.

Он сочетает в себе большой сенсор 1/1,56 дюйма и поддержку Dolby Vision для видеозаписи, а также оптическую стабилизацию изображения.

Основная камера имеет разрешение 50,3 Мп и сенсор размером 1/0,98 дюйма, что больше, чем у многих флагманов. Она укомплектована объективом 23 мм (f/1.8) с оптической стабилизацией.

Третья камера — сверхширокоугольная на 50,3 Мп с объективом 13 мм (f/2.2), также способная делать макроснимки. На передней панели расположена 50,3 Мп камера с объективом 23 мм (f/2.2). Важной деталью является физическая кнопка спуска затвора на боковой панели, позволяющая быстро запускать камеру и фокусироваться.

Sharp Aquos R9 Pro работает на процессоре Snapdragon 8s Gen 3, что вызывает вопросы, учитывая высокую цену устройства. Однако в нем установлено 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Система охлаждения с паровой камерой помогает рассеивать тепло.

Дисплей телефона — 6,7-дюймовая OLED-панель Pro IGZO с разрешением QHD+ (1440 x 3120 пикселей) и переменной частотой обновления от 1 до 240 Гц. Устройство поддерживает ультразвуковой сканер отпечатков пальцев Qualcomm. Aquos R9 Pro работает на Android 14 и получит до трех обновлений ОС в течение пяти лет.

С защитой IP68 от воды и пыли, телефон поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Аккумулятор имеет емкость 5000 мАч, но информация о скорости зарядки не указана. Встроенный искусственный интеллект может расшифровывать голосовые сообщения и выделять ключевые слова из звонков.

Aquos R9 Pro будет продаваться в Японии по цене 190 000 иен (примерно 1235 долларов).