Sharp представил смартфон Simple Sumaho 7 c кнопками для пожилых пользователей

Японская компания Sharp сделала современный по характеристикам смартфон, но с физическими кнопками и функциями быстрого доступа к голосовым командам и экстренному вызову.

Новинка получила название Simple Sumaho 7 и создавалась специально для пожилых пользователей. Ее особенностью является классический для смартфонов дизайн, но физические кнопки под экраном. Также в устройстве имеется большая кнопка «Домой».

Simple Sumaho 7 также поддерживает голосовые команды и обладает функцией экстренного вызова. Работает смартфон под управлением Snapdragon 695 и поддерживает сети пятого поколения.

Устройство имеет защиту от пыли и воды по стандарту IP68, а также соответствует военному стандарту MIL-STD-810H.

Оно оснащено 5,7-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением 1520 x 720 пикселей, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Возможно расширение встроенной памяти до 1 ТБ с помощью карты microSD.

Simple Sumaho 7 поддерживает быструю зарядку через порт USB Type-C и оснащен аккумулятором емкостью 4000 мАч. Он также обладает чипом NFC для использования бесконтактных платежей.

Как выяснилось, смартфон Simple Sumaho 7 компания Sharp планирует продавать пока только в Японии по цене 59 760 иен или около 32 тыс. рублей.