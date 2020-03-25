Шапочка для роста волос от Xiaomi собрала на площадке 1,7 млн долларов

На площадке коллективного финансирования Xiaomi Youpin успешно стартовал сбор средств на очень необычный прибор, который прячется под кепку.

Разработчики представили шапку с установленными в ней лампами для стимуляции роста волос.

Шапка получила название Cosbeauty LLLT, и она продаётся в комплекте с кепкой и внешним блоком питания.

На изображения продукта в основном демонстрируют кепку, и она действительно является обычной кепкой.

Вся система сосредоточена в отдельной шапке с размещенными в ней лампами, излучающими волны 650 нм. Эти волны способствуют росту волос на голове.

Сама шапочка весит приличных 210 г, причем в ней нет встроенного аккумулятора. Питание подается от внешней батареи, которая поставляется в комплекте.

Также в комплекте есть специальное средство для волос, которое нужно наносить перед тем как надеть прибор.

Cosbeauty LLLT оценили в 215 долларов, и данный товар оказался настолько популярным, что на него уже поступило заказов на сумму 1,7 млн долларов.