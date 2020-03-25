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Шапочка для роста волос от Xiaomi собрала на площадке 1,7 млн долларов

26.03.2020 00:05

На площадке коллективного финансирования Xiaomi Youpin успешно стартовал сбор средств на очень необычный прибор, который прячется под кепку.

Разработчики представили шапку с установленными в ней лампами для стимуляции роста волос.

Шапка получила название Cosbeauty LLLT, и она продаётся в комплекте с кепкой и внешним блоком питания.

На изображения продукта в основном демонстрируют кепку, и она действительно является обычной кепкой.

Вся система сосредоточена в отдельной шапке с размещенными в ней лампами, излучающими волны 650 нм. Эти волны способствуют росту волос на голове.

Сама шапочка весит приличных 210 г, причем в ней нет встроенного аккумулятора. Питание подается от внешней батареи, которая поставляется в комплекте.

Также в комплекте есть специальное средство для волос, которое нужно наносить перед тем как надеть прибор.

Cosbeauty LLLT оценили в 215 долларов, и данный товар оказался настолько популярным, что на него уже поступило заказов на сумму 1,7 млн долларов.

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