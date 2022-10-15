Шамиль Магомедов сообщил, что антивирусное ПО поможет избежать прослушки гаджетов

Несмотря на все системы защиты смартфоны остаются очень уязвимыми устройствами для вирусов. Но даже если в аппарате нет вирусов, то каждый смартфон можно прослушивать используя системы, о которых не узнает даже оператор связи.

Заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов агентству «Прайм» рассказал, что для прослушки могут использовать СОРМ-систему.

Ее в основном применяют правоохранительные органы, но ее начали также использовать и мошенники, причем о факте прослушки может не знать и сам оператор.

Для прослушивания используются слабые места в протоколе сигнализации оператора, но сделать это без доступа к самому смартфону очень сложно, зачастую нужен аппарат жертвы и некоторое время.

Магомедов также напомнил россиянам, что для защиты на смартфон лучше всего установить антивирус, он все-таки способен защитить от большинства опасных мобильных программ и фишинговых атак.