Sh1ro перейдет в Team Spirit по CS 2 – инсайдер

Дмитрий «sh1ro» Соколов, бывший игрок Cloud9, присоединится к Team Spirit по CS 2, заменив Артема «ArtFr0st» Харитонова, сообщил инсайдер JONAS.

15 декабря была опубликована новость, в которой сообщили, что Дмитрий «sh1ro» Соколов, один из лучших снайперов в мире CS 2, присоединится к Team Spirit, заменив Артема «ArtFr0st» Харитонова. Источником этой информации является инсайдер JONAS, который ранее предсказывал другие трансферы в киберспортивной сцене.

Sh1ro – это 22-летний киберспортсмен из России, который начал свою карьеру в 2018 году. Он прославился своей игрой за Gambit Esports. За командой вы можете следить через БК Бетера, которая предоставляет бонус код Бетера. Вместе с командой Sh1ro выиграл несколько крупных турниров, таких как IEM Katowice 2021, PGL Major Stockholm 2021 и BLAST Premier: Fall Finals 2021, за которыми вы, возможно, следили через букмекерскую контору Бетера. Он также был признан MVP этих турниров, а также лучшим игроком мира по версии HLTV.org за 2021 год. В октябре 2023 года он покинул Gambit Esports и перешел в Cloud9, где он провел всего два месяца, не показав ожидаемых результатов. В ноябре 2023 года он объявил, что уходит в запас Cloud9 и хочет отдохнуть от профессиональной сцены.

Team Spirit – это российская киберспортивная организация, которая имеет составы по разным дисциплинам, в том числе по CS 2. Состав по CS 2 был сформирован в 2019 году и с тех пор показывал хорошие результаты на региональном и международном уровне. В 2021 году Team Spirit заняла второе место на IEM Cologne 2021, третье место на ESL Pro League Season 14 и четвертое место на PGL Major Stockholm 2021. В 2023 году Team Spirit продолжила выступать на высоком уровне, заняв второе место на BLAST Premier: Spring Finals 2023 и третье место на IEM Fall 2023. Однако в последнее время команда столкнулась с проблемами в своей игре, особенно на позиции снайпера, которую занимал ArtFr0st. ArtFr0st – это 19-летний киберспортсмен из России, который присоединился к Team Spirit в июне 2023 года, заменив Абая «Hobbit» Хасенова, который ушел в Natus Vincere. ArtFr0st не смог показать стабильную и высокую игру, часто проигрывая дуэли и не внося вклад в победу команды.

По информации инсайдера JONAS, Team Spirit и sh1ro уже достигли соглашения о переходе, однако sh1ro хочет дольше отдохнуть от профессиональной сцены. Из-за этого он присоединится к Team Spirit только в январе 2024 года, если ему не поступит более выгодное предложение от другой команды. JONAS также отметил, что Team Spirit не имеет претензий к ArtFr0st, но считает, что sh1ro гораздо интереснее для команды из-за его большого опыта и высокого скилла. Sh1ro, в свою очередь, пошутил над слухами о своем переходе, написав в своем твиттере, что снова пойдет играть в зомби-мод.

Если слухи окажутся правдой, то sh1ro станет четвертым игроком в истории Team Spirit по CS 2, который займет позицию снайпера. До него эту роль исполняли iDISBALANCE, mir и ArtFr0st. С переходом sh1ro Team Spirit может стать одной из сильнейших команд в мире по CS 2, так как sh1ro является одним из лучших снайперов в мире, который может решать исход матчей своими выстрелами. Однако sh1ro также должен будет адаптироваться к новой команде и ее стилю игры, а также восстановить свою форму после перерыва. В любом случае, переход sh1ro в Team Spirit будет одним из самых громких и ожидаемых трансферов в киберспортивной сцене по CS 2.