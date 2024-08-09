Серьёзная уязвимость в популярных браузерах угрожает безопасности

Специалисты из израильской компании Oligo Security сообщили о серьезной уязвимости в браузерах, которая существует уже 18 лет.

Ошибка позволяет злоумышленникам атаковать устройства, используя адреса локальных служб, такие как 127.0.0.1.

Проблема заключается в том, что некоторые веб-сайты могут взаимодействовать с локальными службами и выполнять код на компьютере пользователя.

Уязвимость затрагивает браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox и Apple Safari на системах macOS и Linux. На Windows это не работает, так как операционная система блокирует такие IP-адреса.

Специалисты Oligo Security сообщили разработчикам браузеров о найденной ошибке, и они пообещали принять меры для ее исправления.