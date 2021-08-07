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Сервисы «Яндекс.Карты» и «Навигатор» заработали в Apple CarPlay и Android Auto

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Сервисы «Яндекс.Карты» и «Навигатор» теперь поддерживают платформы Apple CarPlay и Android Auto, через них водитель может строить маршруты с учётом пробок и дорожных происшествий, а также находить места.

Как сообщили в компании «Яндекс», Apple Carplay и Android Auto получили поддержку «Карт» и «Навигатора», через которые можно построить оптимальный маршрут, узнать, где находятся камеры и скоростные ограничения, а также увидеть дорожные события.

Все нововведения работают при активной подписке «Яндекс Плюс», с которой водитель также получает полноценную работу сервисов «Заправки», «Алиса» и «Музыка».

Но эти функции работают только с экрана смартфона, и для этого разработчики добавили специальную кнопку «Продолжить в телефоне».

Сервисы «Яндекс.Карты» и «Навигатор» заработали в Apple CarPlay и Android Auto

Android Auto Apple CarPlay Яндекс.Карты
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