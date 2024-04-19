Сервисы в РФ стали предупреждать о запрете на авторизацию через Google и Apple

Российские сервисы предупреждают пользователей о том, что с 22 апреля будет отключен вход в аккаунт через Google или Apple ID.

Вместо этого, пользователи могут использовать электронную почту и номер телефона, добавленные в их профиль, чтобы сохранить доступ к аккаунту.

Некоторые сервисы, такие как онлайн-библиотека «Литрес» и игровая платформа VK Play, предлагают альтернативные способы авторизации, такие как «Почта Mail.ru», «ВКонтакте» и «Одноклассники», передают «РИА Новости».

Это изменение является результатом закона, подписанного президентом России Владимиром Путиным в июле 2023 года, который запрещает россиянам использовать иностранную электронную почту при регистрации на российских сайтах.