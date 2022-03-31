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Сервисы аренды техники заявили о росте спроса на их услуги среди в РФ в марте 2022 года

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Предположительно спрос на аренду цифровой техники вырос на фоне снижения одобрения кредитов, роста их процентов и отсутствия рассрочки.

В марте россияне стали чаще брать в аренду ноутбуки, смартфоны и игровые приставки.

Как отмечают Агрегаторы сервисов проката гаджетов в Москве, больше всего вырос спрос на аренду ноутбуков, на втором месте смартфоны, причем в Москве в основном берут устройства Apple.

Высокий интерес также начали проявлять к игровым консолям.

Среди причин увеличения спроса на аренду еще называют рост цен на технику, и отсутствие уверенности в завтрашнем дне. Многие готовы переплатить, пытаясь минимизировать риски.

Сейчас за месяц пользования Apple iPhone 13 Pro в среднем нужно отдать 13 тыс. руб., можно также арендовать аппарат посуточно, но цена будет очень высокой — 1790 руб. в сутки.

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