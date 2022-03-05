Сервисные центры Apple в РФ начали работать с ограничениями

Apple продолжает вводить ограничения на российском рынке, если ранее американская компания ограничила работу своих сервисов, то теперь дело дошло до авторизованных сервисных центров в РФ.

Известно, что сервисные центры Apple в России сейчас работают, но с рядом ограничений.

Так, в авторизованном сервисном центре «Бробролаб» сообщили, что компания ограничила их в размещении заказов на платный ремонт.

После этого в сервисном центре не будут менять разбитый экран, или проводить замену аккумуляторов.

Также на платной основе не будет произведен ремонт устройства после контакта с жидкостью.