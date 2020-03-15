Сервисами Google пользуются уже более 2 млрд человек

Глава подразделения Google G Suite в интервью с зарубежными журналистами рассказал, сколько человек в мире пользуются сервисами американской компании.

Речь идет о сервисах, в числе которых и Gmail, Google Calendar, Google Talk, Google Docs и Google Sites. Как выяснилось, в 2019 году было зафиксировано более 2 млрд активных пользователей.

Также было отмечено, что в компании регулярно обновляют и дорабатывают свои сервисы, делая их еще лучше.

Между тем, скоро ряд сервисов компании предложит в одном приложении. Это приложение проходит тестирование и улучшается благодаря пользователям.

Напомним, что в период с 12 по 14 мая Googl должна была провести мероприятие для разработчиков, но его отменили из-за угрозы распространения коронавируса.