Сервис знакомств Badoo перестал работать на территории РФ и Белоруссии

Ранее Bumble, которой и принадлежит сервис знакомств Badoo, сообщил о прекращении своей деятельности в нашей стране.

Недаавно на официальном сайте компании появилось сообщение, что сервис знакомств Badoo перестал быть доступным пользователям на территории РФ и Белоруссии.

В странах не работают веб-сервисы, мобильный вэб-сервис и версия для компьютеров.

Более того, сервис убрали из магазинов приложений Apple App Store, Google Play Store и Huawei AppGallery, а все подписки на Premium отменили для всех пользователей, кроме App Store.

Текущая версия мобильного приложения все еще доступна, но в ней есть ограничения.