Еще в 2016 году Apple объявила об инвестициях в размере 1 миллиарда долларов в китайского конкурента Uber Didi Global, а Тим Кук сказал, что эти инвестиции открывают для Apple множество стратегических возможностей. Эта инвестиция также принесла Apple место в совете директоров Didi.

Теперь, всего через несколько дней после IPO в США, Didi Chuxing подвергается критике за незаконный сбор пользовательских данных, а администрация киберпространства Китая распорядилась удалить приложение из App Store.

Как сообщает Bloomberg, Управление киберпространства Китая сделало заявление в воскресенье, «сославшись на серьезные нарушения» в отношении «сбора и использования личной информации» Диди. Сегодняшнее объявление было сделано всего через два дня после того, как регулирующий орган сообщил, что он начал проверку кибербезопасности Didi, что представляет собой необычно быстрое решение.

Решение Китайской администрации киберпространства означает, что Apple придется удалить приложение Didi из App Store в Китае, как и операторы других магазинов приложений, таких как Huawei и Xiaomi. Didi говорит, что оно уже обновляет свое приложение, чтобы оно соответствовало требованиям:

В воскресенье компания заявила в своей официальной учетной записи в социальной сети, что уже приостановила регистрацию новых пользователей с 3 июля и теперь работает над исправлением своего приложения в соответствии с нормативными требованиями.

Неизвестно, когда обновленная версия приложения Didi будет отправлена ​​в App Store. Между тем, по заявлению компании, приложение будет продолжать работать для существующих пользователей.

Еще в 2017 году генеральный директор Apple Тим Кук объяснил, что инвестирует в Didi как «шанс узнать больше об определенных сегментах китайского рынка», но при этом считал, что Didi может устранить пробки на дорогах. Однако с тех пор Apple мало рассказывала о своих инвестициях в Didi.

Источник — Astera.