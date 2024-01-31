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Сервис «Яндекс Путешествия» запустил функцию умной камеры

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Компания «Яндекс» объявила о новой функции, в приложении «Яндекс Путешествия», которая позволяет пользователям получать информацию о различных достопримечательностях и интересных объектах.

Умная камера, встроенная в приложение, использует технологии компьютерного зрения для распознавания объектов, включая памятники, театры, необычные строения, автомобили, деревья и цветы.

Эта функция основана на умной камере из приложения «Яндекс с Алисой» и представляет собой инновацию в сфере путешествий.

Умная камера работает в режиме реального времени: достаточно навести камеру на объект и нажать кнопку съемки, чтобы получить подробную информацию о нем. К примеру, если пользователь наведет камеру на товар, она также покажет, где его можно приобрести. Во время путешествия, например, в Таиланде, пользователь может сфотографировать экзотический фрукт и узнать его название.

Евгений Абрамзон, директор по продукту «Яндекс Путешествия», подчеркивает, что сервис для путешественников должен быть полезен не только при планировании поездок, но и во время самих путешествий. Компания стремится быть рядом с пользователями и предоставлять им информацию о местах, которые они посещают в качестве туристов.

Умная камера использует передовые технологии компьютерного зрения для выделения и распознавания объектов на изображении. Для этого применяются нейросети, обученные на большом количестве примеров. Функция доступна на устройствах с операционными системами iOS и Android.

Источник: Яндекс

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