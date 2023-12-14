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Сервис Xbox Cloud Gaming стал доступен на VR-гарнитурах Meta Quest

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Сервис Xbox Cloud Gaming теперь официально доступен для владельцев гарнитур Meta Quest 2, 3 и Pro (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Если у пользователя есть подписка Xbox Game Pass Ultimate, совместимый контроллер, стабильное интернет-соединение и последнее обновление для Quest, вы можете погрузиться в обширную библиотеку игр, включая такие хиты, как Starfield, Cocoon и Halo Infinite, на виртуальном экране.

Вы можете выбрать один из четырех размеров виртуального экрана и наслаждаться захватывающим игровым процессом. Meta позволяет играть в виртуальном пространстве, оформленном в тематике Xbox, или использовать прозрачный режим VR-устройств.

Совместимость распространяется на геймпады Xbox, PlayStation 4 и Nintendo Switch Pro, а поддержка геймпадов PS5 появится в ближайшее время

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