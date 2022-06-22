Сервис «ВКонтакте» «VK Клипы» запустил работу новой системы рекомендаций

В социальности сети «ВКонтакте» изменили сервис рекомендаций в вертикальных видео «VK Клипы».

Как рассказали в пресс-службе соцсети, теперь система рекомендации будет подстраиваться под интересы пользователя в режиме реального времени, причем обновление ленты клипов будет происходить на основе реакций и комментарий.

Система будет учитывать не только позитивные, но и негативные отклики.

Если пользователь отметит «Это не интересно», то система сразу отреагирует и прекратит показывать определенный контент.

Помимо этого, команда «VK Клипов» разработала нейросеть, которая ищет поиск дубликатов, и в ленте пользователя будет присутствовать только оригинальный контент.