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Сервис «ВКонтакте» «VK Клипы» запустил работу новой системы рекомендаций

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В социальности сети «ВКонтакте» изменили сервис рекомендаций в вертикальных видео «VK Клипы».
Как рассказали в пресс-службе соцсети, теперь система рекомендации будет подстраиваться под интересы пользователя в режиме реального времени, причем обновление ленты клипов будет происходить на основе реакций и комментарий.

Система будет учитывать не только позитивные, но и негативные отклики.

Если пользователь отметит «Это не интересно», то система сразу отреагирует и прекратит показывать определенный контент.

Помимо этого, команда «VK Клипов» разработала нейросеть, которая ищет поиск дубликатов, и в ленте пользователя будет присутствовать только оригинальный контент.

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