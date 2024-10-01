Сервис «VK Видео» добавил инструмент для быстрого создания клипов

VK Видео обновил свои инструменты для авторов, позволяя им редактировать ролики после загрузки. Теперь можно создавать клипы из длинных видео всего за несколько кликов и прикреплять их для продвижения.

Авторы могут обрезать видео в начале и конце, а также вырезать ненужные фрагменты без необходимости удалять и загружать ролик заново. При этом сохраняются все метрики, такие как просмотры, лайки и комментарии.

С новой кнопкой «Создать клип» авторы могут выбрать нужный эпизод и редактировать его в специальном редакторе. Здесь возможно обрезать, добавлять музыку и субтитры, а затем публиковать готовый клип. Функция «Умная обрезка» автоматически преобразует горизонтальное видео в вертикальный формат.

Также можно прикреплять до двадцати коротких клипов к длинным видео, что поможет создавать тизеры и продвигать основной контент. Эти обновления делают работу с видео проще и позволяют авторам поддерживать актуальность своих материалов.