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Сервис «VK Видео» добавил инструмент для быстрого создания клипов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

VK Видео обновил свои инструменты для авторов, позволяя им редактировать ролики после загрузки. Теперь можно создавать клипы из длинных видео всего за несколько кликов и прикреплять их для продвижения.

Сервис «VK Видео» добавил инструмент для быстрого создания клипов

Авторы могут обрезать видео в начале и конце, а также вырезать ненужные фрагменты без необходимости удалять и загружать ролик заново. При этом сохраняются все метрики, такие как просмотры, лайки и комментарии.

С новой кнопкой «Создать клип» авторы могут выбрать нужный эпизод и редактировать его в специальном редакторе. Здесь возможно обрезать, добавлять музыку и субтитры, а затем публиковать готовый клип. Функция «Умная обрезка» автоматически преобразует горизонтальное видео в вертикальный формат.

Также можно прикреплять до двадцати коротких клипов к длинным видео, что поможет создавать тизеры и продвигать основной контент. Эти обновления делают работу с видео проще и позволяют авторам поддерживать актуальность своих материалов.

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