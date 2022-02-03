Sony предложит в Sony Spartacus игры со всех поколений консолей PlayStation

Sony готовит свой ответ Xbox Game Pass от компании Microsoft. Пока неизвестно, когда сервис будет представлен, но сетевые источники стараются узнать про него как можно больше.

По новой информации, Sony Spartacus будет содержать игры со всех поколений консолей, включая те что вышли на портативные PS2 и PSP.

Инсайдер написал, что Spartacus будет больше похож на Nintendo Switch Online, чем на своего основного конкурента от Microsoft.

В Spartacus будут игры всех поколений консолей. Точное количество проектов не называется, но указывается цифра около 100.

Скорее всего старые игры будут запускаться только через «облако», так как портировать их на актуальную игровую платформу очень сложно.

Что касается новых проектов, то Spartacus в день релиза ожидать не стоит.