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Сервис «Самокат» начал продажи в РФ смартфонов iPhone и другой техники Apple с доставкой

Автор На чтение 1 мин Просмотров 29 Опубликовано

«Самокат» теперь доставляет клиентам товары компании Apple.

В пресс-службе сервиса доставки продуктов написали, что «Самокат» расширил ассортимент. Теперь клиенты могут заказать различные товары произведенные компанией Apple.

Для этого в сервисе добавили раздел «Техника Apple», но пока он доступен только по московским адресам.

Так, iPhone 11 на 128 ГБ можно заказать за 43 990 рублей, а актуальный iPhone 14 с таким же объёмом памяти стоит 63 990 рублей.

Есть и наушники AirPods Pro за 16 490 рублей. AirPods Pro 2 предлагают за 20 490 рублей. В дальнейшем товары Apple от «Самоката» появятся и в других регионах.

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