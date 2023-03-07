Сервис «Самокат» начал продажи в РФ смартфонов iPhone и другой техники Apple с доставкой

«Самокат» теперь доставляет клиентам товары компании Apple.

В пресс-службе сервиса доставки продуктов написали, что «Самокат» расширил ассортимент. Теперь клиенты могут заказать различные товары произведенные компанией Apple.

Для этого в сервисе добавили раздел «Техника Apple», но пока он доступен только по московским адресам.

Так, iPhone 11 на 128 ГБ можно заказать за 43 990 рублей, а актуальный iPhone 14 с таким же объёмом памяти стоит 63 990 рублей.

Есть и наушники AirPods Pro за 16 490 рублей. AirPods Pro 2 предлагают за 20 490 рублей. В дальнейшем товары Apple от «Самоката» появятся и в других регионах.