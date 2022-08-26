Сервис «Osago One» становится все более востребованным благодаря роботу

Количество зарегистрированных пользователей «Osago One» превысило в августе 2022 года миллион человек и продолжает увеличиваться. Оформлять страховки автолюбителям помогает робот-консультант. Он также отвечает на самые разные вопросы клиентов. Консультации и оформление услуг автострахования – электронного ОСАГО и КАСКО от ведущих страховых компаний – основная деятельность сервиса.

В процессе покупки у многих пользователей возникают сложности. Российские разработчики внедрили в онлайн-сервис роботов, которые помогают клиентам оформить договор. Алгоритмы машинного обучения (ML) заложены в основу работы сервиса. Робот за доли секунды понимает вопрос, сформулированный в свободной форме, и подбирает соответствующий ответ. Он способен ответить не только на простые вопросы по автострахованию, но и подсказать клиенту, как без ошибок заполнять поля форм, как правильно указать марку и модель автомобиля, сохранить историю вождения, продлить полис, получить скидку и т.д.

Клиенты оценили возможность общения с роботами-консультантами, потому что в сложных вопросах автострахования они помогают людям разобраться простыми словами и не требуют за это оплаты. Клиенты благодаря услугам робота экономят время, нервы и деньги, а сервис активно развивается, получая новых клиентов.

Сегодня воспользоваться услугами робота-консультанта можно на «Osago One», в мобильном приложении, а также на сотне партнерских сайтов. Он предлагает и помогает приобрести страховку от лучших страховых компаний, предоставляя самое выгодное по цене и качеству предложение. Робот учится понимать и отвечать на связанные с обслуживанием автомобиля вопросы. Они могут быть о ремонте, техосмотре, сервисном обслуживании, налогах, штрафах и многом другом.