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Сервис коротких зацикленных роликов Coub закроют с 1 апреля 2022 года

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Раньше сервис коротких видео Coub пользовался огромным спросом, но со временем у пользователей интерес к нему пропал.
С 1 апреля сервис Coub прекращает свою работу, и пользователям до этого времени нужно сохранить свои видеоролики, чтобы не лишится их.

Coub начал свою работу в 2012 году. Его создателями являются Михаил Табунов и братья Антон и Игорь Гладкобородовы.

В 2020 году видеохостинг перешел под управление компании «Комитет», которая также владеет vc.ru, TJ и DTF.

Через год руководитель «Комитета» в социальной сети сообщил что намерен продать Coub, так как он не вписывается в стратегию развития компании.

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