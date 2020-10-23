Сервис коротких видео Quibi закроется через полгода после запуска

Quibi, мобильный потоковый сервис, запущенный Джеффри Катценбергом и Мег Уитман на фоне большой помпы и почти 2 миллиарда долларов стартового капитала, официально закрывается.

Катценберг и генеральный директор Уитман сегодня днем ​​провели видеозвонок с инвесторами, чтобы объяснить свое решение свернуть короткую видеосервису спустя немногим более шести месяцев. За этой встречей последовала встреча с сотрудниками, чтобы поделиться новостями. Команда менеджеров изучает варианты, включая продажу контента — у нее 100 шоу — или всей услуги, если появится покупатель.

Включая задолженность перед кредиторами, говорится, что около 350 миллионов долларов останется из примерно 1,8 миллиарда долларов капитала, привлеченного группой медиа-компаний, венчурных фирм, инвестиционных банков и индивидуальных спонсоров.

Ожидается, что процесс завершения Quibi займет несколько месяцев, а подписчики получат уведомления в ближайшем будущем.