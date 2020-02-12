Сервис качественных фото от Google вырос почти вдвое

В сервисе Google Earth появилось еще 1000 дополнительных фотографий, которые пользователи могут использовать для обоев на рабочем столе смартфонов и компьютеров.

Дополнение пополнило коллекцию Earth View, и теперь в ней содержится 2500 высококачественных фотографий Земли.

По заявлению разработчиков сервиса, новый пакет снимков стал самым большим за всю историю коллекции.

Earth View это дополнение Google Earth, в котором содержатся аэрофото и спутниковые изображения нашей планеты. Earth View начала работать десять лет назад.