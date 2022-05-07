Сервис доставки «СДЭК» запустил свой магазин электроники

Компания СДЭК, известная как служба курьерской доставки грузов, запустила свой онлайн-магазин, в котором можно купить товары зарубежных брендов.

Магазин по адресу CDEK.Shopping уже доступен для россиян. Как написала пресс-служба СДЭК:

«CDEK.Shopping — это уникальная площадка, где можно заказать товары известных иностранных брендов по цене ниже, чем на российском рынке, или найти интересные продукты, которые недоступны в РФ. У нас — только оригинальные товары, которые мы готовы доставить из США, Европы и Турции абсолютно бесплатно».

На этой площадке можно заказать игровые консоли, видеокарты и д.р.

Стоит отметить, что магазин заработал сразу после утверждения списка товаров, которые могут завозится в РФ без согласования с правообладателем.