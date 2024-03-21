Сервис «Авто.ру» предоставил своим пользователям функцию оценки авто нейросетью

Сервис «Авто.ру» представил новую нейросеть, которая помогает определить справедливую цену на подержанные автомобили, основываясь на фотографиях.

Нейросеть сканирует изображения, определяет состояние автомобиля и анализирует его историю обслуживания и ДТП. При этом она учитывает все внешние дефекты, такие как царапины, сколы, потертости, следы ремонта, ржавчину или плохо нанесенную краску.

Разработчики нейросети провели обучение на базе данных из 100 000 объявлений о продаже и покупке автомобилей, что позволяет снизить вероятность ошибочной оценки. Однако, существует возможность обмануть систему с помощью фотошопа и удачно выбранных ракурсов при съемке машины.

После сканирования, нейросеть присваивает автомобилю категорию состояния от плохого до отличного. Алгоритмы также указывают процентное отклонение цены от справедливой оценки, что позволяет покупателю торговаться и дает представление о приемлемом диапазоне цен для данной модели автомобиля в определенном состоянии.

Новая функция уже доступна всем пользователям сервиса. Достаточно навести курсор на надпись «выше/ниже оценки на..» рядом с ценой автомобиля, чтобы увидеть подробное объяснение от ИИ-алгоритмов о том, какие факторы влияют на стоимость данного автомобиля.