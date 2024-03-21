Главная » Новости

Сервис «Авто.ру» предоставил своим пользователям функцию оценки авто нейросетью

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

Сервис «Авто.ру» представил новую нейросеть, которая помогает определить справедливую цену на подержанные автомобили, основываясь на фотографиях.

Нейросеть сканирует изображения, определяет состояние автомобиля и анализирует его историю обслуживания и ДТП. При этом она учитывает все внешние дефекты, такие как царапины, сколы, потертости, следы ремонта, ржавчину или плохо нанесенную краску.

Разработчики нейросети провели обучение на базе данных из 100 000 объявлений о продаже и покупке автомобилей, что позволяет снизить вероятность ошибочной оценки. Однако, существует возможность обмануть систему с помощью фотошопа и удачно выбранных ракурсов при съемке машины.

После сканирования, нейросеть присваивает автомобилю категорию состояния от плохого до отличного. Алгоритмы также указывают процентное отклонение цены от справедливой оценки, что позволяет покупателю торговаться и дает представление о приемлемом диапазоне цен для данной модели автомобиля в определенном состоянии.

Новая функция уже доступна всем пользователям сервиса. Достаточно навести курсор на надпись «выше/ниже оценки на..» рядом с ценой автомобиля, чтобы увидеть подробное объяснение от ИИ-алгоритмов о том, какие факторы влияют на стоимость данного автомобиля.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.