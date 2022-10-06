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Сервис «Авито» запустил выкуп и перепродажу смартфонов у своих пользователей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 152 Опубликовано

«Авито» запустила новый сервис для пользователей сайта. Компания начала выкупать смартфоны с целью их восстановления и дальнейшей перепродажи.

«Коммерсант» со ссылкой на собственные источники написал, что партнером проекта является «Педант».

Источник пишет о том, что смартфоны при необходимости будут ремонтироваться и перепродаваться с гарантией от 3 до 12 месяцев.

Пользователь сможет вызвать оценщика компании «Педант» к себе, или самостоятельно отнести гаджет в один из сервисных центров, их у компании насчитывается порядка 400 в 150 российских городах.

Сейчас выкупом смартфонов с целью их восстановления и дальнейшей перепродажи выступает много компаний, среди них мобильные операторы и ритейлеры.

 

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