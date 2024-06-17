Сервис Авито внедрил онлайн-показы в свое приложение

Теперь пользователи могут обсудить детали товара, не покидая приложение, и получить более детальное представление о товаре перед покупкой. На платформе Авито появилась возможность проводить видеопоказы товаров.

Это значит, что продавцы смогут демонстрировать свои товары в режиме реального времени, общаясь с потенциальными покупателями через видеосвязь.

Это удобно, так как продавец сможет показать товар со всех ракурсов и ответить на важные вопросы, а покупатель сможет оценить товар «лицом» и получить более полное представление о нем.

Эта функция доступна в категориях Товары, Транспорт, Недвижимость и частично в Услугах. Продавец должен дать согласие на проведение видеопоказа, иначе звонок не будет принят. Функционал доступен пользователям на устройствах iOS и Android.

Внедрение онлайн-показов в приложение Авито призвано создать комфортные условия для быстрых и безопасных сделок.

Теперь пользователи могут обсудить детали товара, не выходя из приложения и без необходимости встречаться лично. Онлайн-показ заменяет первичный осмотр товара, позволяет более детально обсудить и рассмотреть товар, чем это возможно на фотографиях.

Эвгений Троицкий, Руководитель коммуникационных продуктов в Авито, прокомментировал новую функцию, отметив, что она создает удобные условия для совершения сделок.