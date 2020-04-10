Сервис Apple TV+ с 11 апреля станет доступным для бесплатного просмотра

Сервис Apple TV+ с 11 апреля станет доступным для бесплатного просмотра10.04.2020 20:44
Пока весь мир на карантине стриминговые платформы расширяют свою базу, причем это они делают предоставляя бесплатный доступ к сервисам.
Ранее в России бесплатный доступ открыли самые популярные онлайн-кинотеатры и даже игровой сервис.
Apple решила не оставаться в стороне и предоставила бесплатный доступ к своему новому сервису Apple TV+.
С 11 апреля пользователи, у которых нет подписки на сервис Apple TV+ смогут бесплатно смотреть фильмы и сериалы, но данное предложение будет действовать ограниченное время.
Напомним, Apple TV+ можно смотреть через приложение Apple TV доступное на всех операционных системах от Apple.
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