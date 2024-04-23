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Сервис «2ГИС» вновь стал доступен в магазине приложений Google Play

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Удаленный в мае прошлого года популярный картографический сервис «2ГИС» вновь доступен для скачивания в магазине приложений Google Play.

Сервис «2ГИС» вновь стал доступен в магазине приложений Google Play

Об этом сообщили представители компании в официальном заявлении, опубликованном 23 апреля.

За время своего отсутствия в Google Play, приложение «2ГИС» значительно обновилось и расширило свой функционал.

Ключевые новые возможности включают в себя построение пеших маршрутов внутри больших зданий, функцию совместного использования местоположения с близкими людьми при взаимном согласии, улучшенный режим прокладки пути, а также отображение реалистичных 3D-моделей достопримечательностей, дорожных развязок, парков и зеленых зон.

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