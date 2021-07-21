Xiaomi планируют запуск Mi MIX 4 ‘3C во второй половине года. Это будет второй телефон Mi MIX, выпущенный в этом году, но в отличие от Mi MIX Fold, который является складным, он будет иметь стандартный дизайн моноблока.

Устройство уже прошло сертификацию TENAA , однако его полные характеристики еще не опубликованы. Теперь он получил обязательную сертификацию Китая, и сертификат подтверждает, что он будет поддерживать быструю зарядку 120 Вт.

Утечка из прошлого месяца впервые показала, что телефон будет поддерживать быструю зарядку 120 Вт и упаковывать батарею емкостью 5000 мАч. Теперь мы знаем, что это правда. Устройство также будет поддерживать быструю зарядку мощностью 15 Вт, 27 Вт и 66 Вт.

Сообщалось, что у Mi MIX 4 будет камера под дисплеем. Ожидается, что он будет иметь впечатляющие задние камеры, экран 1080p с высокой частотой обновления, процессор Snapdragon 888 Plus и запускать MIUI 13 из коробки.

Источник — Astera.