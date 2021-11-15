Сертификация 3C для смартфонов серии ZTE S40 указывает на поддержку быстрой зарядки мощностью 65 Вт

Новый смартфон ZTE с номером модели 9040N прошел процесс сертификации 3C, что раскрывает возможности зарядки телефона. Информатор на Weibo заявил, что это устройство может быть моделью серии ZTE S40, преемником линейки S30.

Процесс сертификации 3C показывает, что устройство будет поддерживать технологию быстрой зарядки мощностью 65 Вт. Однако, кроме скорости зарядки, об этом грядущем смартфоне мало что известно.

Учитывая, что смартфон уже прошел процесс сертификации, ожидается, что устройство вскоре выйдет на китайский рынок. Если телефон действительно входит в линейку S40, то это будет модель Pro, учитывая скорость зарядки.

Смартфоны серии ZTE S30 были выпущены в марте этого года, что может означать, что их преемник также может быть выпущен примерно в то же время, в течение нескольких месяцев. На этот раз мы также ожидаем три разные модели — ZTE S40, S40 Pro и S40 SE.

Топовая модель в линейке — ZTE S30 Pro оснащена 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц, частотой дискретизации касания 360 Гц и максимальной яркостью 800 нит. Устройство оснащено чипсетом Qualcomm Snapdragon 786G и имеет аккумулятор емкостью 4200 мАч с быстрой зарядкой 55 Вт.

С другой стороны, S30 питается от MediaTek Dimensity 720 SoC и аккумулятора емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт. В остальном все осталось как у модели Pro. S30 стоит от 2198 юаней (~ 344 доллара), а модель Pro — от 2998 юаней (~ 470 долларов).