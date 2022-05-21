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Серию Redmi Note 11T показали на новых фото до анонса 24 мая

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Представитель китайской компании продолжает интриговать поклонников и опубликовал в социальной сети новые изображения грядущего смартфона.

Помимо этого, были раскрыты и некоторые подробности о смартфонах серии Redmi Note 11T, а точнее о модели Redmi Note 11T Pro+.

Согласно официальным данным, этот смартфон будет иметь дисплей DisplayMate A+, получит фирменный цвет «Атомное серебро» и впервые в линейке Redmi Note будет иметь дизайн «цельнометаллическая интегрированная камера Deco».

Уже известно, что в основной камере установят главный модуль разрешением 64 Мп оптического формата 1/1,72 дюйма с пикселями размером 1,6 мкм.

Максимальное разрешение составит 9280 x 6944 пикселей. Кроме этого, у устройства будет 3,5 мм разъем для наушников.

Серию Redmi Note 11T показали на новых фото до анонса 24 мая Серию Redmi Note 11T показали на новых фото до анонса 24 мая Серию Redmi Note 11T показали на новых фото до анонса 24 мая Серию Redmi Note 11T показали на новых фото до анонса 24 мая

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