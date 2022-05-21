Серию Redmi Note 11T показали на новых фото до анонса 24 мая

Представитель китайской компании продолжает интриговать поклонников и опубликовал в социальной сети новые изображения грядущего смартфона.

Помимо этого, были раскрыты и некоторые подробности о смартфонах серии Redmi Note 11T, а точнее о модели Redmi Note 11T Pro+.

Согласно официальным данным, этот смартфон будет иметь дисплей DisplayMate A+, получит фирменный цвет «Атомное серебро» и впервые в линейке Redmi Note будет иметь дизайн «цельнометаллическая интегрированная камера Deco».

Уже известно, что в основной камере установят главный модуль разрешением 64 Мп оптического формата 1/1,72 дюйма с пикселями размером 1,6 мкм.

Максимальное разрешение составит 9280 x 6944 пикселей. Кроме этого, у устройства будет 3,5 мм разъем для наушников.