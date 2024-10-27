Серия Xiaomi 13 получит не все функции новой HyperOS 2

В преддверии запуска серии Xiaomi 15 и новой операционной системы HyperOS 2 29 октября возникли вопросы о совместимости HyperOS 2 со старыми моделями, в частности с серией Xiaomi 13.

Чжан Гоцюань, директор отдела программного обеспечения Xiaomi, подтвердил, что устройства серии Xiaomi 13 получат обновление до HyperOS 2, но не все функции новой системы будут доступны.

По словам Чжан, причина в аппаратных ограничениях, которые не позволят реализовать полноценную версию HyperOS 2 на Xiaomi 13. Он отметил, что некоторые визуальные эффекты и функции не будут работать должным образом из-за устаревших компонентов, особенно в области искусственного интеллекта, которые значительно улучшились за последние два года.

Хотя конкретные ограничения не были озвучены, предполагается, что пользователи могут не получить доступ к продвинутым ИИ-функциям и графическим улучшениям, требующим более мощного оборудования.

В отличие от этого, новая серия Xiaomi 15 будет оснащена современным аппаратным обеспечением, оптимизированным для работы с HyperOS 2.

Несмотря на это, владельцы Xiaomi 13 не должны терять надежду. Чжан заверил, что в обновлении будут доступны многие функции HyperOS 2, что повысит плавность работы и функциональность системы, хотя некоторые возможности могут быть отключены.