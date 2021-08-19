Intel, один из ведущих мировых производителей чипсетов, анонсировал новую линейку высокопроизводительных видеокарт — Intel Arc. Продукт первого поколения этой новой серии будет выпущен в первом квартале 2022 года.

Кодовое название первого будущего графического процессора Intel Arc — Alchemist, он будет основан на микроархитектуре Intel Xe HPG, а производительность, по слухам, будет способна нацелиться на Nvidia GeForce RTX 3070.

Компания также объявила, что линейка Arc будет охватывать несколько поколений графического оборудования, а Battlemage, Celestial и Druid указаны в качестве кодовых имен для будущих поколений игровых графических процессоров Intel.

Intel ранее выпустила DG1 — карту, которая была выпущена только для сборщиков систем, которая во многом похожа на версию GDDR5 GeForce GTX 1030 от Nvidia.

В настоящее время нет информации о спецификациях будущей видеокарты Intel Arc, но трейлер от компании подтверждает, что она будет поддерживать современные функции, такие как трассировка лучей в реальном времени и «AI Accelerated Super Sampling», которые будут конкурировать с Nvidia. DLSS и технологии апскейлинга AMD FidelityFX.

Источник — Astera.