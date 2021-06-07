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Vivo представила смартфон среднего уровня Y73 с тройной камерой

07.06.2021 09:10

Китайский производитель мобильных телефонов vivo запустил vivo S9 в Китае в начале марта. Этот смартфон сопровождал vivo S9e. С момента их выпуска прошло всего три месяца. Однако информация о vivo S10 уже начала появляться в Интернете.

Популярные и надежная leakster станция цифрового чата показывают, что vivo S10 запускает в ближайшее время, чтобы конкурировать с недавно введенной серией OPPO Reno6. Он также подсказывает дизайн этого смартфона.

По его словам, на задней панели vivo S10 будет установлена ​​L-образная камера. Кроме того, он говорит, что предстоящая серия vivo X70 также будет иметь аналогичный дизайн. Это означает, что vivo, наконец, отказывается от своей чрезмерно используемой треугольной матрицы камер,

К сожалению, о vivo S10 источник ничего не говорит. Следовательно, технические характеристики устройства, дата запуска и цена пока неизвестны.

Серия vivo S10 и vivo X70 оснащена L-образной камерой

Текущее поколение vivo S9 дебютировало как первый в мире смартфон с процессором MediaTek Dimensity 1100 SoC. Телефон оснащен 6,44-дюймовым OLED-дисплеем, сертифицированным FHD + HDR10 +, с частотой обновления 90 Гц и частотой дискретизации касания 180 Гц. Панель также имеет сертификат TÜV Rheinland Eye Comfort, сертификат SGS Seamless, широкую выемку и датчик отпечатков пальцев на экране.

Телефон оснащен двойной селфи-камерой 44 Мп (широкоугольной, с автофокусом) + 8 Мп (сверхширокий) и двойными светодиодными фонарями на передней панели. Принимая во внимание, что настройка задней камеры включает в себя основной датчик на 64 МП с OIS, сверхширокий блок на 8 МП и макросъемку на 2 МП.

Vivo S9 работает под управлением OriginOS на базе Android 11 . И последнее, но не менее важное: он оснащен батареей емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт.

Источник — Astera.ru.

 

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