Главная » Новости

Серия смартфонов Xiaomi Mi 15 выйдет осенью 2024 года

Автор На чтение 1 мин Просмотров 16 Опубликовано

По информации IT House новые смартфоны Xiaomi Mi 15 оснастят процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, новая серия флагманских устройств выйдет осенью 2024 года.

Известный инсайдер под ником @ Digital Chat station предполагает, что релиз состоится примерно в октябре. Аппараты получат оптимизированную платформу с высокой производительностью и быстрой зарядкой.

@Digital Chat station сообщил, что для Mi 15 получит модуль спутниковой связи, который уже можно встретить у конкурентов компании Xiaomi.

Источник: ithome

Xiaomi Mi 15
Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.