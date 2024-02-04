Серия смартфонов Xiaomi Mi 15 выйдет осенью 2024 года

По информации IT House новые смартфоны Xiaomi Mi 15 оснастят процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, новая серия флагманских устройств выйдет осенью 2024 года.

Известный инсайдер под ником @ Digital Chat station предполагает, что релиз состоится примерно в октябре. Аппараты получат оптимизированную платформу с высокой производительностью и быстрой зарядкой.

@Digital Chat station сообщил, что для Mi 15 получит модуль спутниковой связи, который уже можно встретить у конкурентов компании Xiaomi.

Источник: ithome