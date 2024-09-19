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Серия смартфонов Xiaomi 15 обойдется дороже предшественников

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Появилась новая информация о флагманах серии Xiaomi 15, которая подтверждает слухи о повышении цен на новинки.

По данным издания CNMO, стартовая цена базовой версии Xiaomi 15 составит $650, а модель 15 Pro обойдется в $775. Для сравнения, текущая модель Xiaomi 14 стоит $565. Генеральный директор компании Лэй Цзюнь ранее уже намекал на возможное удорожание.

Рост цен связан с увеличением стоимости чипов и модулей памяти. Смартфоны будут оснащены процессором Snapdragon 8 Gen 4, который, благодаря новейшему техпроцессу TSMC N3E, обходится производителям на 25–30% дороже, чем его предшественник.

Что касается характеристик, Xiaomi 15 получит новые сенсоры камеры, ультразвуковой сканер отпечатков под экраном, кремниевые анодные батареи и защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

Базовая версия будет иметь плоский 1,5K экран и камеру с тремя модулями по 50 Мп. В версии Pro предусмотрен загнутый 2K дисплей и перископическая камера.

Презентация новых смартфонов запланирована на октябрь этого года.

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