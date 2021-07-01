Серия смартфонов Oppo A ожидает пересмотра цен в Индии

Oppo только что пересмотрела цены на определенные модели смартфонов в Индии. Этот пересмотр цены коснулся серии бюджетных и доступных телефонов среднего класса компании A, при этом новые цены действительны с сегодняшнего дня.

Этой новостью поделился в Twitter источник, и она уже отражена в онлайн-списках на популярных веб-сайтах электронной торговли, где эти модели смартфонов есть в наличии. На платформе социальных сетей Абхишек поделился небольшим количеством моделей вместе с их новой пересмотренной ценой. Это включает в себя Oppo A11K , который теперь доступен за 8 990 индийских рупий (примерно 120 долларов США). Хотя это была первоначальная цена устройства, она все еще примечательна, поскольку была запущена еще в июне прошлого года.

Oppo пересмотрела цены на свои модели серии Oppo «A» с 1 июля 2021 года в Индии.

Новые цены

— Oppo A11K 8 990 ₹

— Oppo A15 2 ГБ + 32 ГБ 9,490

— Oppo A15 3 ГБ + 32 ГБ 10,490

-Oppo A15s 4 ГБ + 64 ГБ 12 490

— Oppo A53s 8 ГБ + 128 ГБ 17 990

Аналогичным образом, серия Oppo A15 также подверглась пересмотру цен: его вариант 2 ГБ + 32 ГБ теперь продается за 9490 индийских рупий (примерно 127 долларов США), а вариант 3 ГБ + 32 ГБ теперь доступен за 10490 INR (примерно 140 долларов США). Опять же, хотя это не совсем рост от стартовой цены, он все еще близок к своему первоначальному предложению с октября 2020 года. Обычно цены на смартфоны падают в течение нескольких месяцев, что особенно актуально для устройств среднего и бюджетного класса.

Наконец, A15s теперь доступен по цене 12490 индийских рупий (примерно 167 долларов США), по сравнению с 11490 индийских рупий (примерно 154 доллара США), в то время как вариант Oppo A53 8 ГБ + 128 ГБ теперь стоит 17 990 индийских рупий (примерно 241 доллар США). Это также означает увеличение на 1000 индийских рупий по сравнению с первоначальной стартовой ценой в 16 990 индийских рупий (примерно 228 долларов США). Недавно ряд брендов пересмотрели цены на свою продукцию в Индии.

Источник — Astera.