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Серия смартфонов HUAWEI Pura 70 успешно стартовала на российском рынке

Автор На чтение 1 мин Просмотров 23 Опубликовано

На рынке произошел настоящий взрыв с появлением новой серии смартфонов HUAWEI Pura 70, который сразу завоевал популярность среди потребителей, говорится в сообщении М.Видео и Эльдорадо.

Серия смартфонов HUAWEI Pura 70 успешно стартовала на российском рынке

За первые полтора месяца продаж спрос на эти смартфоны вырос на 35% в денежном выражении и на 33% в штучном сравнении с предыдущей моделью HUAWEI P60.

Особенно востребованными оказались смартфоны HUAWEI Pura 70 Ultra в оттенках «Коричневый» и «Зеленый», которые составляют почти 70% от общих продаж.

Новый цвет «Барби» Розовый стал настоящим хитом среди любителей стильных гаджетов, занимая почти 20% в продажах более доступной версии Pura 70.

 

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