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Серия смартфонов Huawei Mate 70 будет представлена в середине ноября

Автор На чтение 1 мин Просмотров 13 Опубликовано

Авторитетный сетевой информатор DigitalChatStation раскрыл некоторые подробности про серию смартфонов Huawei Mate 70.

По данным источника, серия получит четыре модели: Mate 70, Mate 70 Pro, Mate 70 Pro+ и Mate 70 Ultimate Design. Сетевой источник отмечает, что Mate 70 получит большое количество изменений в сравнении с текущей флагманской серией.

В частности, будет новый экран с закругленными углами, а рамки будут максимально узкими.

Запуск новой серии ожидается в середине ноября. Huawei начала отправлять устройства Mate 70 в магазины, и готовится к презентации.

Эта дата на месяц позже, чем для Mate 60, но задержка связана с недавним запуском складного смартфона Mate XT, который уже показал хорошие результаты продаж.

Серия смартфонов Huawei Mate 70 будет представлена в середине ноября

 

Huawei Huawei Mate 70
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