Об этом официально объявили в самой компании, сообщив, что презентация смартфонов состоится 12 мая.

На решение вернуть в смартфоны обычный разъем для наушников повлияла критика со стороны поклонников.

В результате компании прислушалась к пользователям — серия смартфонов Asus Zenfone 8 получит 3,5-мм разъем для наушников. Он расположится на верхней части устройства.

Однако, не уточняется, будет ли такой разъем у вех моделей линейки, либо какие-то версии все-таки его не получат.

По предварительным данным, Asus Zenfone 8 получит процессор Snapdragon 888 и экраны OLED.

В младшей версии Zenfone 8 mini, как сообщается, предложат 5,92-дюймовый дисплей и аккумулятор на 4 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 30 Вт.