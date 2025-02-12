Серия Samsung Galaxy S26 получит аккумуляторы емкостью от 6000 до 7000 мАч

Серия Samsung Galaxy S25 только что вышла на рынок, но уже появились слухи о линейке Galaxy S26, которая ожидается в 2026 году.

Сообщается, что новые флагманы будут оснащены более ёмкими аккумуляторами благодаря технологии из углеродного кремния (SiC).

Эта технология уже используется в китайских флагманах, позволяя увеличивать емкость аккумулятора без увеличения толщины устройств.

Согласно новому отчету от FNNews, аккумуляторы Galaxy S26 могут иметь емкость от 6000 до 7000 мАч, не увеличивая при этом габариты телефонов.

Тем не менее, даже с аккумуляторами SiC, Galaxy S26 может уступать китайским флагманам по емкости. Например, Xiaomi тестирует аккумуляторы до 7500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт.

Также ожидается, что Realme в конце 2025 года представит телефон с аккумулятором до 8000 мАч. Недавно выпущенный GT 7 Pro от Realme уже имеет аккумулятор на 6500 мАч, что может соперничать с будущими моделями Samsung.