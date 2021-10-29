Серия Samsung Galaxy S22 5G, скорее всего, выйдет позже, чем ожидалось

Как это часто бывает, следующее большое семейство ультрасовременных телефонов Samsung много раз упоминалось в новостях этой осенью, но это, очевидно, означает, что Galaxy S22, S22 + и S22 Ultra далеки от лучших в мире технологий.

Хотя анонс и выпуск в январе 2022 года казались весьма вероятными вслед за дебютом серии S21 в начале 2021 года, слухи о возможной «задержке» быстро перешли от робкого шепота до громкого грохота в последнее время, подпитываемого, среди прочего, глобальной нехваткой микросхем, которая также повлияло на производство S21 FE .

Вы не поверите, но эта относительно экономичная версия основных флагманов Samsung 2021 года, как сообщается, все еще происходит , но ее запоздалое развертывание может внести вклад в пересмотренный график на начало 2022 года для других премиальных предложений компании.

Несмотря на возобновившийся оптимизм Ice Universe, февраль 2022 года выглядит наиболее реалистичной целью для трио Samsung Galaxy S22 с поддержкой 5G, по крайней мере, согласно двум другим источникам.

Конечно, официальный «выпуск в последнюю неделю января» пока не следует исключать полностью, но мы не ожидаем, что внутренние источники Джона Проссера и SamMobile окажутся ненадежными по этому конкретному вопросу.