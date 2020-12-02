Серия Samsung Galaxy S21 может стать дешевле S20

Ожидается, что Samsung анонсирует серию смартфонов Galaxy S21 в январе 2021 года. Новая утечка, впервые обнаруженная Android Headlines, гласит, что цена Galaxy S21 может быть ниже, чем у его предшественника. Кроме того, в новом отчете Reuters говорится, что Samsung не планирует запускать Galaxy Note 21 в следующем году.

Новый слух из Южной Кореи показывает, что Galaxy S21 может стоить от 849 до 899 долларов, Galaxy S21 + — от 1049 до 11099 долларов, а Galaxy S21 Ultra — от 1249 до 1299 долларов. Похоже, что серия Galaxy S21 может быть доступна со значительным снижением цены, поскольку Galaxy S20, Galaxy S20 + и Galaxy S20 Ultra при запуске были оценены в 999, 1199 и 1399 долларов соответственно.

Компания Samsung с каждым годом последовательно повышает цены на свои флагманские телефоны. Есть вероятность, что серия Galaxy S21 с лучшими характеристиками, чем ее предшественник, будет стоить дороже. Следовательно, рекомендуется переварить утечку цен с недоверием.

Агентство Reuters сообщило, что в связи с продолжающейся пандемией COVID-19 наблюдается резкое снижение спроса на смартфоны высокого класса. Это может быть одной из причин, по которой Samsung может не выпустить Galaxy Note 2021 в следующем году. Источники, знакомые с этим вопросом, сообщили, что Samsung не планирует разрабатывать телефон Galaxy Note в следующем году.

Вместо этого топовая модель серии S21 ( Galaxy S21 Ultra ) будет оснащена поддержкой S Pen. S Pen может быть доступен как дополнительный аксессуар для покупателей S21 Ultra. Предполагается, что Galaxy Z Fold 3, дебютирующий в следующем году, будет поддерживать S Pen.