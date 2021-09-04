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Серия Samsung Galaxy S20 получит исправление безопасности для Android от сентября 2021 года

Серия Samsung Galaxy S20 получит исправление безопасности для Android от сентября 2021 года
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В прошлом месяце Samsung начала выпуск патча безопасности Android от сентября 2021 года, при этом Galaxy S20 FE стал первым в очереди, получившим его, а теперь это S20, S20 + и S20 Ultra, которые обновляются с последним патчем безопасности.

Новая прошивка поставляется с версией G98xxXXSADUH5 и в настоящее время распространяется в некоторых частях Европы, но не добавляет никаких новых функций в трио S20.

Если вы живете в Европе, вы можете проверить наличие обновлений вручную, перейдя в меню «Настройки» > «Обновление программного обеспечения» на вашем S20 / S20 + / S20 Ultra.

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