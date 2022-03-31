Серия Redmi Note 12 может быть запущена во втором квартале 2022 года с высокопроизводительными процессорами MediaTek

Серия Redmi Note 12 может дебютировать в апреле или мае и будет оснащена высокопроизводительным процессором от MediaTek , сообщил информатор Digital Chat Station сегодня в сообщении на Weibo.

Типстер также сказал, что, хотя они не уверены, является ли дисплей ЖК-дисплеем или OLED, они заметили в нем выровненное по центру отверстие для селфи-камеры.

Ранее Лу Вейбинг, президент Xiaomi Group China и генеральный менеджер бренда Redmi, заявлял, что серия Redmi Note будет обновляться каждые шесть месяцев, заменяя годовой цикл. В телефонах, выпущенных под ним, особое внимание будет уделено производительности.

Некоторые пользователи Weibo предположили в том же посте, что речь идет о высокопроизводительном процессоре MediaTek либо Dimensity 8000, либо Dimensity 1300, о котором пока только говорят, но он имеет некоторый вес. Оба довольно мощные и определенно являются «высокопроизводительными» предложениями — просто не такими быстрыми, как флагманский чип Dimensity 9000.

Помимо этого, на данный момент почти ничего не известно о серии Redmi Note 12, но мы должны увидеть больше утечек информации перед их запуском, который намечен на второй квартал этого года.

Redmi Note 11 Pro+ поставлялся с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт, в то время как Redmi Note 11 Pro поддерживал 67 Вт, поэтому мы должны увидеть аналогичные скорости и в серии Redmi Note 12.