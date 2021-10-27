Серия Redmi Note 11 будет оснащена SoC MediaTek Dimensity 920

Xiaomi только что подтвердила, что процессор будет работать на некоторых моделях смартфонов серии Redmi Note 11 . В сообщении Weibo (китайский сайт микроблогов) компания сообщила, что новое устройство в линейке будет оснащено процессором MediaTek Dimensity 920 .

Предыдущие сообщения намекали на то, что китайский технический гигант выпустит Redmi Note 11 Pro с чипсетом Dimensity 920. Но теперь компания официально подтвердила, что процессор будет найден в серии. Это означает, что это будет включать Note 11 и Note 11 Pro, в то время как Note 11 Pro +, как ожидается, будет иметь SoC Dimensity 1200U . К сожалению, на данный момент бренд не раскрыл никаких других более мелких деталей о смартфоне, кроме процессора.

Хотя наши отчеты в прошлом указывали на аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч на моделях Pro, причем Pro + имеет быструю зарядку 120 Вт, а Note 11 Pro поддерживает быструю зарядку 67 Вт. Ожидается, что серия Pro будет оснащена дисплеем AMOLED с частотой обновления 120 Гц с разрешением FHD + и камерой на передней панели. Тем не менее, Xiaomi подтвердила, что Redmi Note 11 Pro / Pro + будет иметь 108-мегапиксельную основную камеру на задней панели, как сообщается, в сочетании с 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 2-мегапиксельным датчиком глубины.