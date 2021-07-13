Серия Redmi K50 будет запущена до февраля 2022 года

Redmi, суббренд Xiaomi, представил серию Redmi K40 в конце февраля. Всего четыре месяца спустя генеральный директор бренда дразнил серию Redmi K50 несколько дней назад. Теперь надежный информатор сообщает, когда эти телефоны станут официальными.

Смартфоны серии K обычно дебютируют в первой половине года. Единственным исключением являются Redmi K30 и Redmi K30 5G, анонсированные в конце декабря.

Следовательно, неудивительно узнать, что предстоящая серия Redmi K50 будет запущена до следующего Весеннего фестиваля, который состоится 1 февраля 2022 года. Для тех, кто не знает, Весенний фестиваль — это еще одно название китайского Нового года.

Эта информация поступает из Digital Chat Station. Поскольку он был точен почти во всех своих утечках, вышеупомянутый график запуска серии Redmi K50 может быть правдой.

Судя по приблизительным срокам, представленным утечкой, смартфоны, скорее всего, станут официальными в январе. Это означает, что по крайней мере одна из моделей может быть оснащена флагманской мобильной SoC Qualcomm следующего поколения , которая, как и ее предшественники, выйдет в продажу в декабре.

Источник — Astera.