Серия Redmi K50 будет оснащена флагманским процессором MediaTek Dimensity 2000

По крайней мере, одна из моделей из серии Redmi K50 будет оснащаться процессором MediaTek Dimensity 2000. Предстоящий чип заменит текущий флагман MediaTek — Dimensity 1200 — и Redmi K50, вероятно, станет одним из первых устройств, на которых он будет работать. Другая модель из серии будет оснащена процессором Snapdragon 870 SoC.

Это не первый раз, когда Redmi выбирает флагманский процессор Dimensity для своей серии K, поэтому это не удивительно. Если посмотреть на историю линейки, то Redmi K30 Extreme Edition был оснащен Dimensity 1000 Plus, Redmi K40 Gaming оснащен Dimensity 1200, а серия K50 теперь будет оснащена Dimensity 2000.

Что касается самого процессора, Dimensity 2000 является флагманским устройством, которое, согласно результатам тестов, будет прямым конкурентом грядущего чипа Qualcomm Snapdragon 898. Утечка недавно показала феноменальный результат в AnTuTu — более миллиона . Для сравнения: его предшественник Dimensity 1200 набрал около 715000 баллов.

ЦП будет использовать ту же архитектуру, что и Snapdragon 898, и будет иметь 1 сверхбольшое ядро ​​X2 с тактовой частотой 3,0 ГГц + 3 больших ядра 2,85 ГГц + 4 малых ядра 1,8 ГГц. Он будет работать в паре с графическим процессором Mali-G710 MC10.

Здесь стоит отметить, что модель Redmi K50, оснащенная Dimensity 2000, скорее всего, будет стандартной моделью. Ожидается, что вариант Pro или Pro + будет работать на Snapdragon 898, так же как K40 Pro + работает на Snapdragon 888.

Также стоит упомянуть, что серия Redmi K50, скорее всего, будет продаваться под разными именами за пределами Китая. Возьмем, к примеру, Redmi K40, который продается как Poco F3 во всем мире и как Mi 11X в Индии.